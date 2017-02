Hartzell Propeller Partner des Red Bull Air Race

Hartzell Propeller wird 2017 erneut Technikpartner bei der Red Bull Air Race Weltmeisterschaft sein. Das erste Rennen der neuen Saison findet am 10. Und 11. Februar in Abu Dhabi statt.

Foto und Copyright: Hartzell Propeller

Hartzell wird die Air-Race-Flugzeuge damit zum vierten Jahr in Folge mit dem Dreiblatt-Propeller „The Claw“ ausstatten und dafür auch ein komplettes Technikerteam vor Ort bereitstellen. „Wir sind begeistert und stolz darauf, dass unser Produkt in der Weltmeisterschaft bei jedem Rennen zum Einsatz kommen wird“, sagt JJ Frigge, Hartzell Vize-Präsident.



Gleichzeitig geben die Propeller-Spezialisten aus Piqua, Ohio, bekannt, in dieser Saison als Co-Sponsor des Red-Bull-Piloten Michael Goulian einzusteigen. Goulian ging 2009 in Budapest als Gewinner des Rennens hervor.