Red Bull Air Race Dolderer siegt und wird Weltmeister

Mit seinem Sieg beim 7. Lauf der Red Bull Air Race Series 2016 hat sich Matthias Dolderer vorzeitig den Weltmeistertitel gesichert.

Foto und Copyright: Joerg Mitter | Red Bull Content Pool

Jubel in Tannheim, der Heimatstadt von Matthias Dolderer: Mit dem Sieg beim Rennen von Indianapolis holte sich Dolderer vorzeitig den Titel der Red Bull Air Race Weltmeisterschaft 2016. „Wahnsinn, ein Traum ist wahr geworden“, jubelte er nach seinem Coup. „Ich habe versucht, alles auszublenden, und habe mich nur von Lauf zu Lauf.“

Dolderer setzte sich im Final 4 mit 1:03.335 Minuten gegen den Briten Nigel Lamb (1:04.326) und Pete McLeod aus Kanada (1:05.398) durch. Vize-Weltmeister Matt Hall war der einzige Pilot, der dem Deutschen den Titel noch streitig machen konnte, traf im Final 4 jedoch ein Pylon und erhielt eine Strafe von drei Sekunden (1:06.623). Der Australier sicherte sich somit den Titel des Vize-Weltmeisters.

Das Finalrennen der Red Bull Air Race Weltmeisterschaft 2016 wird am 15./16. Oktober in Las Vegas stattfinden.