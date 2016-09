DM der Gleitschirm- und Drachenflieger 107.500 Flüge gemeldet

Vor wenigen Tagen ist die Saison 2016 in der vom Deutschen Hängegleiterverband veranstalteten Deutschen Streckenflugmeisterschaft für Gleitschirme und Drachen zu Ende gegangen. Über die Saison wurden von 4500 Pilotinnen und Piloten mehr als 107.500 Flüge eingereicht.

Foto und Copyright: Luidolt Werner

Streckenflug-Meister bei den Gleitschirmfliegern In der Saison 2016 werden in zehn verschiedenen Klassen Deutsche Meistertitel vergeben. Dietmar Siglbauer aus Weibhausen holt sich den Meistertitel bei den Gleitschirmfliegern in der Standard-Klasse (2076 Teilnehmer), Simon Wamser (Irschenberg) gewinnt die Sportklasse (821 Teilnehmer) und Jörg Remus (Reutlingen) siegt in der Performanceklasse (328 Teilnehmer). Brigitte Kurbel (Feuchtwangen) sichert sich den Titel in der Damenwertung (213 Teilnehmerinnen) und Sebastian Huber (Aiglsbach) in der Tandemwertung (195 Teilnehmer). Die deutsche Flachland-Meisterschaft (2167 Teilnehmer) gewinnt Samuel Blocher aus Loßburg.

Bei den Drachenfliegern wird Markus Ebenfeld aus Kössen Deutscher Meister 2016 im Streckenfliegen in der flexiblen Klasse (244 Teilnehmer). Patrick Ruber aus Altbach gewinnt die Deutsche Meisterschaft bei den Starrflüglern (145 Teilnehmer). In der Damenwertung (26 Teilnehmer) siegt Tina Weikard aus Heimsheim. Der Meistertitel in der Deutschen Flachland-Meisterschaft (298 Teilnehmer) geht an Reinhard Pöppl aus Dietfurt.

107.500 eingereichte Flüge entspricht fast dem Stand der vorhergehenden Saison, und das trotz über viele Monate alles andere als geeignetem Flugwetter. Der DHV-XC als dezentrale Wettbewerbsform, die es ermöglicht, Flüge einer großen Zahl von Interessierten online zu präsentieren, erfreut sich einer weiter anhaltenden Beliebtheit. Wie kann man auch einfacher die Flüge anderer Piloten mitverfolgen und kommentieren, eigene Strecken planen und seine eigenen Flüge zeigen. Neben den 25 Wertungen mit 10 Deutschen Meistertiteln werden außerdem mittlerweile 56 Regionen- und Vereinswertungen über den DHV-XC organisiert.

Die Siegerehrungen und die Preisvergabe finden in Rahmen des DHV-XC Sportlertages am 20. November in Schwangau (Schlossbrauhaus) statt.