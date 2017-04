Deutsche Flugsicherung Karrierechancen im Netz

Ansprechend, übersichtlich und modern präsentiert sich die DFS mit ihrem neuen Karriereportal. Klares Ziel: Leidenschaft entfachen für die Berufe der deutschen Flugsicherung.

Foto und Copyright: aerokurier

Die Deutsche Flugsicherung ist ein besonderer Arbeitgeber: Rund 2000 Fluglotsen sorgen nebst Ingenieuren und IT-Profis dafür, dass der deutsche Luftraum sicher ist. Eine verantwortungsvolle Aufgabe, für die qualifizierte Fach- und Nachwuchskräfte benötigt werden – als Fluglotse im direkten Kontakt mit den Piloten, als Ingenieur in der Technik oder als Informatiker im eigenen Systemhaus. "Die Deutsche Flugsicherung bietet eine Bandbreite an anspruchsvollen Jobs, die ganz sicher alles andere als alltäglich sind", sagt Dr. Michael Hann, DFS-Geschäftsführer Personal. "Dafür brauchen wir nicht nur gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern die besten der Besten. Durch ein langfristig orientiertes Personalmarketing und zielgruppenspezifisches Recruiting stellen wir sicher, dass die DFS den wachsenden Luftverkehr auch in Zukunft bewältigen kann."

Allerdings sei die Deutsche Flugsicherung ist als Arbeitgeber und Ausbilder in vielen Köpfen noch nicht ausreichend präsent, heißt es in der Pressemitteilung zum Takeoff der neuen Karrierewebsite. Dabei arbeitet das Unternehmen kontinuierlich daran, durch Schnuppertage, Messepräsenzen, Image- und Berufsgruppenbroschüren sowie Lehrmaterial für Lehrer die Bekanntheit zu erweitern und sich als Arbeit- und Chancengeber zu positionieren. Ab sofort soll die Internetseite als zentrale Informationsquelle zu einem der wichtigsten Recruiting-Kanäle der DFS werden.

Fortan erhalten Schüler, Absolventen und Berufserfahrene durch Videos und Bilder, Mitarbeiterstatements, ausführliche Infoboxen und -texte jeweils auf sie zugeschnittene Informationen – in Deutsch wie in Englisch, informiert die DFS, die als Unternehmen der Luftverkehrsverwaltung des Bundes angehört. Neben zahlreichen Daten und Fakten kommen auch die Themen Unternehmenskultur und -vision nicht zu kurz. Für kontinuierlichen Informationsfluss bietet der Social Media Newsroom gesammelt aktuelle Posts von Facebook, Instagram und zukünftig XING.

Ein Schwerpunkt der Website ist die Vorstellung des Berufes der Fluglotsen. Ziel der DFS ist es, Bachelor-Absolventen und Abiturienten für diese Jobperspektive zu begeistern. Aus diesem Grund wurde eine eigene Unterseite "Fluglotse werden" konzipiert, auf der sich – verständlich und übersichtlich - Detailinformationen zum Beruf, zu den Aufgaben und den Zugangsvoraussetzungen finden. Ein Ansprechpartner für Rückfragen findet sich dort ebenfalls.

Die Internetseite ist unter www.dfs.de/dfs_karriereportal_2016/de erreichbar.