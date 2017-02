25. AERO Vielversprechendes Messejubiläum

Die größte Messe der Allgemeinen Luftfahrt in Europa zeigt vom 5. bis 8. April 2017 Ultraleichte, ein- und zweimotorige Flugzeuge, Business-Jets, Hubschrauber, Gyrokopter und Segelflugzeuge an über 660 Messeständen. Zudem sind in diesem Jahr mit e-flight-expo, Avionics Avenue, Engine Area, „Be a pilot“ und UAS Expo/AERODrones für zivile Drohnen und unbemannte Flugzeuge erneut mehrere Spezialbereiche und der Gebrauchtflugzeugmarkt am Start. Zur Feier des Jubiläums findet am Samstag eine Flugschau mit Elektro- und Kunstflugzeugen sowie dem Nachbau einer Junkers F13 statt.

Über 660 Austeller werden in Friedrichshafen anzutreffen sein. Foto und Copyright: AERO

Messechef Klaus Wellmann und Projektleiter Roland Bosch freuen sich über die hohe Auslastung. Die Rekord-Buchungslage sei ein Zeichen dafür, dass es für Luftfahrtunternehmen unverzichtbar ist, sich potenziellen Kunden in Friedrichshafen zu präsentieren. „2017 ist das Jahr, in dem Flugzeuge mit Elektroantrieb stark im Kommen sind“, nennt Roland Bosch einen der Schwerpunkte, die auch einen Blick in die Zukunft der Allgemeinen Luftfahrt aufzeigen. So stehen einige Elektroflug-Premieren am Bodensee bevor. Die AERO 2017 bietet den kompletten Überblick: Vom Segelflugzeug über Ultraleichte, ein- und mehrmotorige Flugzeuge mit Kolbenmotor, Hubschrauber, Gyrokopter und Turboprops bis hin zu mehrstrahligen Jets reicht die Palette. Zivile Drohnen oder unbemannte Flugzeuge sind ebenfalls zu sehen. Neue Flugmotoren, modernste Avionik, Dienstleistungen und Zubehör rund ums Fliegen sind weitere Schwerpunkte. Ein besonderes Highlight zum Jubiläum ist am Samstag geplant: Um 11 Uhr steht einmalig eine Airshow auf dem Programm. Präsentiert werden vor allem neue Flugzeuge mit Elektroantrieb, Kunstflug der besonderen Art sowie voraussichtlich den 2016 zum Erstflug gestarteten Nachbau einer historischen Junkers F13 aus den 1920er-Jahren.

Messepremiere der Rimowa-Junkers F13

Die AERO ist ein Treffpunkt für Luftfahrtenthusiasten. Foto und Copyright: AERO

Die Geschichte der Luftfahrtmesse begann vor 40 Jahren mit zunächst 14 Ausstellern von Segelflugzeugen und Pilotenzubehör als Bestandteil der damaligen Messe „Rennsport, Motor, Freizeit“. Die darauffolgenden Jahre brachten der ab 1993 eigenständigen AERO, die damals noch im zweijährigen Rhythmus stattfand, eine ständige Expansion. Profitiert hat die Fachmesse sowohl vom Luftfahrtstandort Friedrichshafen als auch durch die boomende UL-Branche. 1995 wird erstmals der Bereich Business Aviation eingeführt, außerdem erweiterte die Messe ihr Angebot im Bereich Avionik, Maintenance und Services. Durch den Umzug in die neuen Messehallen direkt am Flughafen im Jahr 2002 wird das Wachstum weiter gesteigert. Dies alles macht die AERO heute zu einer der führenden Messen im Bereich der Innovationen in der Allgemeinen Luftfahrt. Alle etablierten Hersteller klassischer Motorflugzeuge zeigen am Bodensee die Palette ihrer Maschinen, angefangen von Flugzeugen mit Kolbenmotoren bis hin zu Turboprops. Im Mittelpunkt stehen Messepremieren. Erstmals ist auch eine Maschine zu sehen, die optisch wie ein Oldtimer daherkommt, aber nagelneu ist. Die Rimowa-Junkers F13 ist ein originalgetreuer Nachbau des ersten deutschen Verkehrsflugzeugs aus Ganzmetall von Junkers. Der Prototyp durchläuft gerade in der Schweiz seine Flugerprobung, möglicherweise wird eine Kleinserie der F13 aufgelegt. Zudem sind die neuen Modelljahrgänge etablierter Maschinen, etwa bei Cirrus Aircraft, Diamond Aircraft, Piper, Tecnam, Beechcraft, Pipistrel und weiteren Herstellern zu sehen. Bei Cessna wird es Neuigkeiten zur geplanten Turbinen-Single Denali geben. Die 25. AERO beginnt am 5. April und dauert bis 8. April 2017.



Weitere Informationen unter www.aero-expo.com.