Vereinigung Deutscher Pilotinnen Reichelsheim als neue Homebase

Die Geschäftsstelle der Vereinigung Deutscher Pilotinnen (VDP) ist das Herz des fliegenden Pilotinnen-Netzwerks. Seit Mitte Februar schlägt es am Flugplatz in Reichelsheim.

Die Vereinigung Deutscher Pilotinnen freut sich mit Andrea Schapöhler über die neue Geschäftsstelle. Foto und Copyright: Vereinigung Deutscher Pilotinnen

Reichelsheim ist keine Großstadt wie Münster, wo die Pilotinnen ihre letzte Homebase hatten. Dafür befindet sich die Geschäftsstelle nun direkt an einem Flugplatz, dessen Geschichte bis 1934 zurückreicht. Andrea Schapöhler, Berufspilotin und Mitarbeiterin von Heli-Flight, hat die Leitung der neuen Geschäftsstelle übernommen. Der Dank gilt auch Klaus Gehrmann, Gründer und Eigentümer von Heli-Flight, dem die Vereinigung dieses exponierte Plätzchen als neue Geschäftsstelle verdankt. Neben der VDP-Präsidentin Heike Käferle sowie vielen VDP-Mitgliedern nahmen unter anderem auch Michael Rottland, Vizepräsident des Deutschen Aero Clubs, sowie Clemens Bollinger, Beirat der AOPA, an der Einweihungsfeier am Flughafen Reichelsheim teil. Der Flugplatz Reichelsheim war bereits 2010 Anflugziel für die Jahreshauptversammlung der VDP in Bad Nauheim.

Die Vereinigung Deutscher Pilotinnen wurde 1968 von Pionierinnen wie Hanna Reitsch und Elly Beinhorn gegründet. Damals waren Pilotinnen eine absolute Ausnahmeerscheinung – heute nach fast 50 Jahren hat sich in unserer Gesellschaft und auch in unserer Gesetzgebung viel verändert – insbesondere Dank der Aktivitäten in den 60er- und 70er Jahren. Die Anzahl Pilotinnen steigt, wenn auch nur langsam: Die fünf Prozent Hürde im Durchschnitt über alle Pilotenlizenzen ist schwer zu knacken. Die VDP gibt den Pilotinnen die Möglichkeit, sich kennenzulernen, sich zu vernetzen, sich auszutauschen, in ihrem Selbstverständnis als Pilotin zu stärken, die Kontakte intensiv zu pflegen und vor allem die Freude am Fliegen gemeinsam zu genießen. VDP ist deutschlandweit organisiert – hat aber darüber hinaus auch Mitglieder im europäischen Ausland und in Übersee.