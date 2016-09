Teile-Börse im Technik Museum Speyer Take Off für Sammler

Am 12. November startet die 41. Internationale-Flugzeug-Veteranen-Teile-Börse im Technik Museum Speyer, in Hangar 10. Was man hier alles finden kann? Holzpropeller von Flugzeugen aus dem ersten Weltkrieg oder Teile vom Starfighter.

Große Bücherauswahl bei der Teile-Börse. Foto und Copyright: Technik Museum Speyer

Zirka 75 Aussteller zeigen an diesem Tag ihre seltenen Flugzeugteile, die sie verkaufen, tauschen, oder über die sie einfach nur fachsimpeln. Die Anbieter kommen aus Deutschland, Frankreich, Belgien, Österreich, der Schweiz, England, den Niederlanden, Polen und Tschechien. Auch Bücher, Zeichnungen, Fotos und historische Kleidung werden angeboten.