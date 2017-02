Grenchen als Zentrum des Elektroflugs Smartflyer Challenge

Die Zukunft ist elektrisch: Nicht nur am Boden, sondern auch in der Luft. Elektrisch angetriebene Flugzeuge sind bereits Realität. Um die E-Mobilität in der Luftfahrt zu fördern und deren Bedeutung für der Zukunft zu unterstreichen, wird auf dem Regionalflughafen Grenchen am 9. und 10. September das erste europäische Fly-in für Elektroflugzeuge stattfinden.

Die Zukunft gehört Elektrofliegern wie der Silence Twister Electro (vorne im Bild). Foto und Copyright: Jean-Marie Urlacher

Hinter dem ersten Elektro Fly-in stehen die Protagonisten des vierplätzigen Hybrid-Flugzeugprojekts Smartflyer. Deshalb steht auch der Firmenname im Titel des Anlasses. René Meier, Präsident des Organisationsteams, umreisst die Zielsetzung des „Smartflyer Challenge“ ganz einfach: „Wir wollen Luftfahrzeuge mit elektrischem Antrieb fördern und Grenchen zum europäischen Zentrum des Elektrofluges machen.“ Deshalb sollen nicht nur die Elektroflugzeuge vor Ort auf dem Grenchner Flughafen sein, sondern auch eine Fachtagung durchgeführt werden. Die Organisatoren versuchen namhafte Referenten für die Tagung zu gewinnen, die auf die neusten Erkenntnisse in der aviatischen Verwendung der E-Motoren eingehen werden. Gemäss René Meier soll auch der Vernetzung der international tätigen Akteure Beachtung geschenkt werden. Deshalb wird die Tagung sicher nicht nur in der deutschen Sprache stattfinden, sondern mindestens auch in Englisch. Der „Smartflyer Challenge“ ist aber nicht ausschliesslich ein Anlass für das Fachpublikum. Allen Interessierten sollen die Elektroflugzeuge zur Besichtigung zugänglich sein. Ebenso ist schon jetzt eine regelmässige Durchführung beabsichtigt, nach Möglichkeit jährlich.

Zur Webseite: www.smartflyer-challenge.ch