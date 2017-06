VFR Pilot Info der DFS Richtig Handeln in einer Luftnotlage

Piloten sollten keine falsche Scheu zeigen und sich in einer Notlage von der Deutschen Flugsicherung (DFS) helfen lassen. Das stellt die DFS in der neuen VFR Pilot Info klar und räumt zugleich mit vier gängigen Gerüchten auf.

Die Fluglotsen der Deutschen Flugsicherung sind Ansprechpartner in Notlagen. Foto und Copyright: Deutsche Flugsicherung

Freund und Helfer des Piloten ist die Flugsicherung. Wer also in einer Luftnotlage Unterstützung von der DFS anfordert, muss weder um seinen Schein bangen, noch horrende Kosten fürchten. Das legt die neue VFR Pilot Info dar. So ist die DFS etwa nicht verpflichtet, eine Notlage, die auf ein unzureichendes Wetterbriefing zurückzuführen ist, an die Behörden zu melden. Auch bei Vorrangbehandlung an einem Verkehrsflughafen muss der Pilot, der aufgrund seiner Notlage den Verkehrsablauf beeinträchtigt, nicht mit Schadensersatzklagen von Airlines rechnen. Die VFR Pilot Info ist auf der DFS-Webseite abrufbar.