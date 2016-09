Reise ... wie Gott in Frankreich

Monika Tetzner und Claudia Winkler sind Pilotinnen im Aero-Club Butzbach und Freundinnen. Mit einer Turbo-Dimona machen sie sich gemeinsam ins westliche Nachbarland auf. Es wird eine abwechslungsreiche Genussreise, kulturell wie kulinarisch.

IN DIESEM ARTIKEL 1 ... wie Gott in Frankreich 2 Richtung Mimizan 3 Ankunft in Quiberon 4 Rundflug 5 Amboise-Dierre

Die Wetteraussichten am 23. August sind mies. Der Wetterberater spricht von Nebel im Saarland und meint, das sei nicht der Sommer, den man sich zum Fliegen wünscht. Immerhin können wir am Nachmittag einen Versuch wagen. Die Wolken hängen zwar tief, aber es ist fliegbar.



Um 16.55 Uhr sind wir in der Luft. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit fliegen wir nur bis Saarlouis. Das empfohlene Hotel ist ausgebucht. Die Alternative liegt auf halbem Weg zwischen Saarlouis und Flugplatz. Dafür speisen wir später vorzüglich im „Lothringer Hof“.







Tankstopp

Als wir am nächsten Morgen mit dem Taxi am Platz ankommen, hat sich der Nebel gelichtet. Der Flugleiter gibt unseren Flugplan auf. Wir wollen nach Bourges. Fünf Minuten nach dem Start überqueren wir die Grenze zu Frankreich. Der Flug ist angenehm. Das Wetter ist gut, die Lotsen gut zu verstehen. Wir überlegen, ob wir an dem kleinen Platz Cosne sur Loire tanken sollen. Als hätten wir es geahnt, teilt uns die Controllerin mit, dass wir wegen eines Meetings nicht in Bourges landen könnten. Also Cosne, zumal es dort laut AIP an Sonntagen zwischen 9 und 16 Uhr Benzin geben soll. Laut AIP!



Es gibt mehrere Hallen, ein Flugzeug steht draußen, aber weit und breit ist kein Mensch zu sehen. Bei der in der AIP angegebenen Nummer läuft nur ein Anrufbeantworter. Unter der dort angegebenen Telefonnummer erklärt mir jemand freundlich, dass es kein Benzin gebe – AIP hin oder her! In Briare, 13 Meilen nördlich, sei aber bestimmt jemand. Also flattern wir wieder los, umfliegen ein Atomkraftwerk und landen nach 13 Minuten in Briare, wo nette Menschen die Dimona betanken, NOTAMs und Wetter für uns einholen und Kaffee kochen, den wir nicht mal bezahlen dürfen.