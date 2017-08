Pilatus Porter PC-6 Pilatus stellt Produktion ein

Eine Ära geht zu Ende: Pilatus stellt die Produktion des legendären PC-6 nach 60 Jahren ein. Bestehende Kunden erhalten jedoch noch mindestens 20 Jahre Support.

Bis Mitte 2018 nimmt Pilatus noch Bestellungen entgegen. Foto und Copyright: Pilatus Aircraft

Aufgrund des hohen Alters und der stetig wachsenden Zertifizierungsanforderungen sei die Weiterentwicklung des PC-6 nur noch sehr bedingt möglich, schreibt der Schweizer Flugzeughersteller in einer Pressemitteilung. Auch im Zusammenhang mit dem PC-24 Super Versatile Jet, für den derzeit die Serienproduktion in Stans aufgebaut werde und welche vollumfänglichen Fokus benötige, sei entschieden worden, dass der PC-6 nicht mehr ins Produktportfolio passe und die Herstellung Anfang 2019 eingestellt werde. Oscar J. Schwenk, Verwaltungsratspräsident von Pilatus, kommentiert: „Ich bin stolz, dass Pilatus den PC-6 im Produktportfolio geführt hat, denn dank diesem Flugzeug wurden wir weltweit berühmt. Wir müssen jedoch den Tatsachen ins Auge schauen und eingestehen, dass jedes Produkt einen Lebenszyklus hat, welcher irgendwann zu Ende geht. Beim PC-6 ist das nun der Fall. Aber ich schaue stets in die Zukunft und wir freuen uns nun auf die bevorstehende Markteinführung des PC-24 Super Versatile Jets, welcher die Ursprungswerte des PC-6 innehat und zukünftig weitertragen wird.“ Bis Mitte 2018 kann das universell einsetzbare Arbeitsflugzeug noch bestellt werden, allerdings ist das Angebot limitiert. Bestehende Kunden erhalten von Pilatus noch mindestens 20 Jahre Support und Ersatzteile für ihre PC-6.