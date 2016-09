Oldtimertreffen Hahnweide Patrouille de France schaut vorbei

Kurz vor dem Startschuss zum 18. Flieger-Oldtimertreffen auf der Hahnweide verkünden die Veranstalter den nächsten Paukenschlag: Am Freitag stattet die "Patrouille de France", die legendäre Kunstflugstaffel der französischen Luftwaffe, auf der Hahnweide vorbei und ergänzt damit das vielseitige Programm um einen weiteren Höhepunkt.

Die Patrouille de France wird am Freitag gegen 15.20 Uhr die Hahnweide überfliegen. Foto und Copyright: Reto Schneeberger

Ein Blick in die Teilnehmerliste des 18. Flieger-Oltimertreffens auf der Hahnweide reicht, um den Stellenwert, den sich das kurz als OTT bezeichnete Meeting im Kalender deutscher Luftfahrtveranstaltungen erworben hat, zu erkennen. Sieben AN 2, drei Ju 52, Spitfire, Hurricane, Mustang, Me 262 um nur die absoluten Sahnestücke zu nennen, dazu unzählige Bückers, Beechs, Bölkows, Klemms und North Americans sind in den drei Tagen am Fuße der Burg Teck zu erleben.

Am Freitag geht es los, ab 9 Uhr rechnen die Veranstalter mit den ersten einfliegenden Teilnehmern. Um 11.30 Uhr wird das OTT durch einen Trompeter im offenen Slingsby-Gleiter eröffnet, und mit dem Überflug der Patrouille de France gegen 15.20 Uhr bietet bereits der Anreisetag einen echten Höhepunkt. Weitere Highlights sind die Auftritte des Blanix-Kunstflugteams, das am Freitag und Samstag um 19.45 Uhr mit seinen zwei Segelflugzeugen zu mystischer Musik perfekten Formationskunstflug und Pyroshow zeigt, die Rundflüge mit der Ju 52 und Displayflüge zahlreicher interessanter Flugzeugtypen.

Am Samstag und Sonntag ist die Flightline ab 6.30 Uhr geöffnet, sodass Besucher auf Tuchfühlung mit den Maschinen und Piloten gehen können. Um 8.45 Uhr wird die Flightline geschlossen und der Flugbetrieb beginnt. Der aerokurier und sein Schwestermagazin Klassiker der Luftfahrt sind mit Ständen und Redakteuren vor Ort und stehen gerne für Fragen zur Verfügung.

Die Blanix zeigen zwei Kunstflugvorführungen. Foto und Copyright: Andreas Gall | Red Bull Content Pool

Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl ist es für nicht registrierte Besucher nicht möglich, mit dem Flugzeug direkt auf die Hahnweide anzureisen. Flugzeuge ohne Teilnehmernummer können allerdings den Flugplatz Nabern/Teck (EDTN) nach telefonischer Voranmeldung (07021/893398) anfliegen. Es gibt eine Sondergenehmigung für die Betriebszeiten in EDTN, diese sind von Freitag, 09. September bis Montag 12. September zwischen 8 und 20 Uhr Lokalzeit. Die Fliegergruppe Wolf Hirth bittet anfliegende Piloten, die Wohngebiete Nabern, Bissingen und Guckenrain aus Lärmschutgründen zu meiden. Außerdem sei aufgrund des extrem hohen Verkehrsaufkommens rund um die Hahnweide besondere Aufmerksamkeit notwendig.

Weitere Informationen zum Oldtimertreffen gibt es auf der Internetseite des OTT.