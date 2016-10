Österreichisch-chilenische Zusammenarbeit Diamond Aircraft-Flugzeuge ab sofort in Chile erhältlich

Mit Aeroservicio, dem neuen Partner in Chile, erweitert der österreichische Hersteller Diamond Aircraft sein Service- und Verkaufsnetzwerk in Südamerika.

Cesar Cornejo, Manager Aircraft Sales und Willem-Jan Derks, CEO von Aeroservicio. Foto und Copyright: Aeroservicio

„Aeroservicio vertritt unsere Werte und Ziele. Wir sind überzeugt, dass wir bald mehr Diamonds in Chile und Südamerika fliegen sehen werden“, sagt Amila Spiegel, Sales Director für zivile Flugzeuge bei Diamond Aircraft Industries GmbH.



Der österreichische Flugzeughersteller mit Sitz in Wiener Neustadt blickt auf rund 35 Jahre Erfahrung im Flugzeugbau zurück. Aeroservicio kann mit Know-how von über 50 Jahren im Verkauf und Vertrieb überzeugen.



„Wir freuen uns sehr, Diamond Aircraft in Chile zu repräsentieren. Die Flugzeuge von Diamond passen perfekt in unseren Expansions- und Innovationsprozess, den wir Ende 2015 gestartet haben“, sagt Willem-Jan Derks, CEO von Aeroservicio.