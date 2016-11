Aircraft-Maintenance Mobiler Service für King Air & Co

Textron richtet eine neue Mobile Service Unit (MSU) am Flugplatz Egelsbach ein. Ziel ist es, den Kundendienst für Citation, King Air und Hawker in Deutschland und ganz Europa zu verstärken.

Foto und Copyright: Textron

Die MSU ist ein spezielles Servicefahrzeug, das auf geplante und außerplanmäßige Kundendienstanfragen ausgerichtet ist. Der Clou: Dank seiner Mobilität kann es auch "Hausbesuche" machen und Kunden an ihren Stammflugplätzen zur Verfügung stehen. Die Besatzung besteht auch hochqualifizierten Technikern, die bestimmte Inspektionen und Checks an Motoren, Reifen und Bremsen durchführen können.

„Kein anderes Unternehmen der Branche bietet Wartungsdienste und -lösungen in diesem Umfang an", sagt Brad Thress, Senior Vice President des Customer Service bei Textron Aviation. "Wir freuen uns, unsere langjährige Geschäftsbeziehung mit Hahn Air auszubauen, indem wir für unsere MSU die Gebäudekapazitäten in Egelsbach nutzen."

Hahn Air ist eine deutsche Linien- und Chartergesellschaft mit Sitz in Egelsbach (EDFE) und Düsseldorf (EDDL) und betreibt Linienflüge sowie nationale und internationale Charterflüge mit einer Citation-Flotte.