Quaxe Einstieg ins Spornradfliegen

Der Quax-Verein zur Förderung von historischem Fluggerät mit Sitz in Paderborn kümmert sich aktiv um die nächste Fliegergeneration. Mit einem Nachwuchsprogramm wollen die erfahrenen Mitglieder jungen flugbegeisterten Frauen und Männern den Weg in die Oldtimerfliegerei ebnen. Antonia Kölzer gehört zu diesen jungen Aviateuren und hat jüngst ihre Spornradeinweisung bekommen.

Foto und Copyright: Quax

Antonia ist aktives Mitglied und hat bereits eine Pilotenlizenz. Was ihr noch fehlte, war die Spornradeinweisung, sind doch viele Quax-Maschinen Taildragger. So war es nur konsequent, dass sie auf der Vereinseigenen Klemm 107b ihre Spornradausbildung absolvierte. Mit Jörg Emken konnte die junge Himmelsstürmerin von einem erfahrenen Mentor, der genau weiß, worauf es beim Spornradfliegen ankommt, ihre Lektionen lernen. Und Talent scheint sie auch zu haben, denn bereits nach dem ersten Flug war Emken sehr zufrieden mit seiner Schülerin: „Trotz der widrigen Wetterverhältnisse mit Windsprüngen von 15 auf 25 Knoten, 30 Grad Crosswind und heftigen Schauern mit starkem Sichtrückgang hat sich Antonia tapfer geschlagen und dabei viel gelernt.“

Voraussetzung für den Zugang zum Förderprogramm ist, dass sich die Nachwuchs-Piloten und -schrauber im Verein engagieren und Verantwortung übernehmen. Zudem verpflichten sie sich, mit Einstieg ins Berufsleben beziehungsweise ab Vollendung des 30. Lebensjahres einen Teil der erhaltenen Fördersumme wiederum zur Ausbildung der nächsten Generation von Vereins-Nachwuchs zurückzuzahlen.

Vereinspräsident Peter Sparding (l.) zusammen mit dem neusten Quax-Mitglied Smudo. Foto und Copyright: via

Der Quax-Verein entstand am 3. Februar 2006 und die Mitgliederzahlen steigen ständig. Erst kürzlich konnte der Verein sein 600. Mitglied aufnehmen: Smudo von den Fantastischen Vier. Auch er hat wie die anderen Mitglieder Spaß am Fliegen, Schrauben, Fachsimpeln, Reisen und an Club-Treffen.