Pilotenlegende Luftfahrt trauert um Bob Hoover

Robert A. "Bob" Hoover war einer der bekanntesten Kampf- und Airshowpiloten der USA. Am 25. Oktober starb er im Alter von 94 Jahren.

Bob Hoover (r.) im Gespräch beim EAA Air Venture in Oshkosh. Foto und Copyright: EAA

Seine Flugausbildung in Nashville finanzierte sich Hoover mit Gelegenheitsjobs in Supermärkten. Schon früh steuerte er seine Maschine in Rollen und Loops und brachte sich die Aerobatic-Fliegerei selbst bei. Mit einer Fluglizenz ausgestattet, war sein Weg klar, als er zur National Guard eingezogen wurde: man entsandte ihn zum Pilotentraining mit der US-Army. Im Zweiten Weltkrieg war Hoover zunächst Testpilot, der neue Flugzeuge auf ihre Einsatztauglichkeit prüfte und einflog. Später flog er selbst mit einer Spitfire Kampfeinsätze.

Bei seinem 59. Feindflug wurde über Frankreich er von einer Fw 190 abgeschossen und geriet in Deutsche Kriegsgefangenschaft. Insgesamt 16 Mionate verbrachte er in Gefangenenlagern, zuletzt im Außenlager Barth des KZ Ravensbrück. Hier gelang ihm das Husarenstück, aus dem Lager auszubrechen, auf dem angrenzenden Fliegerhorst eine FW 190 zu stehlen und mit dem Flugzeug bis in die inzwischen befreiten Niederlande zu flüchten.

Nach dem Krieg wurde Hoover Mitglied der Flight Evaluation Group in Dayton, Ohio, die Beuteflugzeuge aus Japan und Deutschland testete. Weitere Stationen seiner Testpilotenkarriere waren General Motors, wo er Hochleistungsflugzeuge und Allison-Turbinen testete. Später verpflichtete ihn Rockwell, hier flog er die FJ-2, die F-86D und die F-100 und bildete andere Piloten aus. Er flog als erster die XFJ-2 Fury Jet und den Navy-Trainer T-28.

In seiner Karriere machte er durch mehrere Rekorde von sich reden. So stellte er 1978 bei der Hannover Qir Show mehrere Steigflugrekorde auf, und 1985 fegte er in einer P-51 von Daytona Beach innerhalb von fünf Stunden und 20 Minuten nach Los Angeles. Seine gelbe P-51 galt seither als Star auf vielen Flugshows, seine spektakulären Kunstflugprogramme wurden zur Legende.

Für seine Leistungen wurde Bob Hoover vielfach ausgezeichnet, James Doolittle - bekannt geworden durch die erste Bombardierung Tokios als Revanche für den Angriff auf Pearl Harbor - soll ihn gar als "...the greatest stick-and-rudder-man who ever lived" bezeichnet haben. 2014 wurde sein Leben im Dokumentarfilm "Flying the Feathered Eagle: The Bob Hoover Project" auf Zelluloid gebannt.

Die EAA reagierte gestürzt auf die Meldung von Hoovers Tod. "We lost a true, one-of-a-kind aviation hero today", sagte CEO Jack Pelton. "We all knew of Bob’s incredible aviation career and witnessed his unmatched flying skills. It was Bob Hoover as a person that also made him legendary. He was a true gentleman and unfailingly gracious and generous, as well as a true friend of EAA through the years. We can only hope to use his lifelong example as a pilot and a person as a standard for all of us to achieve."