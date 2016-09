Diamond Aircraft Industries Höhentestflüge mit der DA42 MPP in Südamerika

Die DA42 MPP hat ihre Einsatzfähigkeit auch auf hochgelegenen Flughäfen mit Landungen und Demostarts auf dem mit über 4000 Metern höchsten Flughafen der Welt, dem El Alto in La Paz, unter Beweis gestellt.

Die DA42 MPP istt auch auf Flugplätzen in über 10.000 Fuß gut einsetzbar. Foto und Copyright: Diamond

Die Demotour nach La Paz, Bolivien, und Lima, Peru, sollte den Diamond-Kunden in Südamerika die Leistungsfähigkeit der Multi Purpose Platform (MPP) auf Basis der zweimotorigen DA42 vorführen. Die DA42 MPP wird von zwei je 168 PS starken AE300 von Austro Engine angetrieben. Dank der Turbolader vermitteln die Kolbentriebwerke für Jet-Treibstoff der DA42 auch in den Höhenlagen von 14.000 Fuß noch gute Start- und Steigleistungen.

Viele Flugplätze in Südamerika, insbesondere in Chile, Argentinien, Bolivien, Peru, Ecuador and Kolumbien liegen auf 10.000 Fuß Höhe und höher. Die AE300 erreichen dann immer noch 94 bis 96 Prozent der Maximalleistung. Selbst bei MTOM sind so Anfangs- und Reisesteigleistungen von 1000 ft/min möglich.