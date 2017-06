Hartzell Propeller 200. Fünfblatt-Prop ausgeliefert

Der US-amerikanische Hersteller konnte seit der Einführung seines neuen Propellers bereits über 200 Exemplare für den Einsatz an Pilatus´ PC-12 ausliefern.

Die PC-12 NG wird standardmäßig mit dem Fünfblatt-Propeller von Hartzell ausgestattet. Foto und Copyright: Pilatus Aircraft

Der neue Fünfblattprop ist seit etwa 18 Monaten verfügbar und eignet sich für den Einbau in Pilatus´ PC-12. 50 Exemplare des Propellers gingen seit Markteinführung an Kunden, die ihre PC-12 upgraden wollen und rund 160 Stück direkt an Pilatus. Der Schweizer Flugzeughersteller stattet die PC-12 NG, die aktuellste Version der PC-12, standardmäßig ab Werk mit Hartzells Fünfblatt-Propeller aus.



Im Vergleich zum alten Modell steigt mit dem neuen Propeller die Reisegeschwindigkeit um fünf Knoten und die Steiggeschwindigkeit um 10 Prozent. Die Startstrecke verkürzt sich um 15 Meter. Außerdem sollen sich die Betriebsgeräusche der PC-12 deutlich verringern - innen wie außen. In Anbetracht dessen, dass dieses Muster oft auch als Geschäftsreiseflugzeug zum Einsatz kommt, ist eine geringere Geräuschkulisse ein wichtiger Faktor.



„Wir bieten unseren neuen Fünfblatt-Propeller für die Pilatus PC-12 mit einer Garantie von bis zu sechs Jahren oder 4000 Betriebsstunden an“, erklärt JJ Frigge, Executive Vice President bei Hartzell Propeller. Die Luftschraube besteht aus modernen Faserverbundstoffen und ist dadurch laut Herstellerangaben fünf bis zehn Mal stabiler als konventionelle Holzpropeller. Der Einsatz einer speziellen Nickel-Cobalt-Legierung der Blattkanten soll zudem Schutz vor Beschädigungen bieten.



Hartzell Propeller ist nach eigenen Angaben weltweit führend im Bereich der Propellerkonstruktion und beliefert Kunden auf der ganzen Welt. Zusammen mit ihrer Schwesterfirma Hartzell Engine Technologies LLC formt sie den Geschäftszweig Allgemeine Luftfahrt der Tailwind Technologies Inc.