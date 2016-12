Neues Fliegerevent GyroJENA FlyIn

Am Wochenende vom 14.-16. Juli 2017 findet auf dem Verkehrslandeplatz Jena-Schöngleina (EDBJ) das 1. GyroJENA FlyIn statt.

Foto und Copyright: Holland-Moritz

Ziel ist es, das GyroJENA FlyIn zu einem Event des Erfahrungsaustausches in einer angenehmen, ungezwungene Atmosphäre zu etablieren, wo man Freunde wiedertrifft und auch der Spaß nicht zu kurz kommt.



Namhafter Hersteller der AG, unter anderem Garmin, Jeppesen und THTec, werden am Event anwesend sein. „Interessierte Piloten können somit die Vielfalt und den Einsatz ihrer Produkte vor Ort erleben und die teilnehmenden Besatzungen haben die Möglichkeit, sich vor Ort und ohne Zeitdruck, Fragen und Probleme, teilweise sogar an der eigenen Maschine, beantworten zu lassen“, sagt Wolfgang Kuhnert, Geschäftsführer beim EDBJ.



Abgerundet wird das Event durch fliegerische und kulinarische Highlights, angefangen von der berühmten originalen Thüringer Rostbratwurst, über typische Thüringer Küche im Restaurant „Fliegerhorst“, bis hin zu einem kühlen Bier bei guter Musik.

Weitere Infos dürfte der Veranstalter in Kürze auf seiner Homepage veröffentlichen.