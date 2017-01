Mecklenburg-Vorpommern Seen-Rallye Flugrallye im Norden Deutschlands

Seit Kurzem können sich Piloten für die Flugrallye in Mecklenburg-Vorpommern anmelden. Ziel der Veranstaltung ist es, Mecklenburg-Vorpommern bekannter zu machen und den Teilnehmern eine fliegerische Weiterbildung zu ermöglichen. Der Wettbewerb findet vom 28. bis 30. April am Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen statt. Anmeldeschluss ist am 20. April.

Ein Bild der McPomm-Rallye aus dem Jahr 2014. Foto und Copyright: Luftsportverband Schleswig-Holstein

Bereits zum 22. Mal veranstaltet der Flugsportclub Neubrandenburg e.V. die Flugrallye in Mecklenburg-Vorpommern. Am Freitag, den 28. April, treffen sich die Piloten am Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen, um am nächsten Morgen gemeinsam dem Eröffnungsbriefing zu lauschen. Dieses Jahr müssen sich die Teilnehmer drei Wettbewerbsaufgaben stellen: der Navigations-Rechenaufgabe, dem Streckenflug und der Ziellandung. Unterteilt werden sie dabei in die Wettbewerbs- und Einsteiger/Touristenkasse. Zugelassen sind Sport- und Reiseflugzeuge der Klassen "E", "M" und "K", wobei die letzteren beiden Klassen doppelsitzig geflogen werden müssen. Das Nenngeld beträgt 100 Euro und beinhaltet die Organisationsgebühren, Suchbilder, Abstell- und Landegebühren, Kartenmaterial und den Shuttle-Service. Für Fluggäste werden zusätzlich 25 Euro verrechnet. Einen gebührenden Abschluss findet die Rallye bei der Siergerehrung und Fliegerparty am Samstagabend.

Ansprechpartner: Rüdiger Mahnhardt

Telefon: +49 3991 180644

Email: mahnhardt@fsc-nb.de

Webseite: www.fsc-nb.de