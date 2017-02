Für einen guten Zweck Erste afghanische Pilotin unternimmt Weltumrundung

Die Afghanin Shaesta Waiz will mit diesem Flug Frauen auf der ganzen Welt inspirieren, Karrieren in der Luftfahrt zu verfolgen.

Foto und Copyright: Dreams Soar Inc.

Shaesta Waiz ist die erste zivile Pilotin aus Afghanistan. Ihre Familie flüchtete nach dem sowjetisch-afghanischen Krieg nach Kalifornien, wo Waiz später an der Embry-Riddle Aeronautical University studierte. Die Weltreise soll diesen Sommer beginnen.



Die Afghanin will junge Frauen ermutigen, Berufe in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen, Mathematik und in der Luft-und Raumfahrt zu verfolgen. Dafür hat Waiz auch die gemeinnützige Organisation Dreams Soar Inc. gegründet, die dieses Ziel verfolgt.



Die 25.000-Meilen-Reise wird diesen Sommer beginnen und insgesamt 90 Tage dauern. Waiz wird mit ihrer Beechcraft Bonanza am Daytona Beach International Airport starten und nach Abschluss der Weltumrundung auch dort wieder landen. Dazwischen liegen Stationen in Kanada, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Australien. Auch Zwischenstopps in den USA sind geplant: Columbus, Hilo, El Cajon, Phoenix, Wichita, Grand Rapids, Cincinnati, Washington, Atlanta und Mobile. Die längste Etappe erstreckt sich mit 2184 NM von Hilo, Hawaii nach El Cajon, Kalifornien über den Pazifischen Ozean.



Air Culinaire Worldwide ist Sponsor der Aktion und wird bei den insgesamt 30 Zwischenstopps dieser Reise auch das Catering übernehmen. Die gesamte Reise wird in den Social-Media-Kanälen des Unternehmens gezeigt. "Shaesta Waiz könnte sehr gut der Grund dafür sein, dass wir Tausende von neue Pilotinnen in dieser Branche begrüßen können", sagte John Detloff, Vizepräsident von Flight Attendant Services. "Wir sind mehr als geehrt, ihr auf ihrem historischen Flug und ihrer Mission zu helfen, die Zukunft der Luftfahrt zu beeinflussen."