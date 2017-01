Im Endspurt Flugdiesel-V8 soll dieses Jahr kommen

Der amerikanische Hersteller EPS beginnt nun mit der Erprobung des Motormanagements für seinen Diesel-Achtzylinder. Ein Abschluss der langjährigen Entwicklung ist nun in Sicht. Die FAA-Zertifizierung soll 2017 folgen.

Foto und Copyright: EPS

Elektronikspezialist Bosch liefert das Steuerprogramm für den Graflight V8, so die Bezeichnung des Dieselmotors. Das nun angelaufene Testverfahren umfasst drei Stufen. Die erste beiden finden am Boden und mit Hilfe eines Höhenteststands statt, während die letzte Phase im realen Flugbetrieb geschieht.



„Es gibt zwar Lösungen, die die Norm von Software in der Luftfahrt DO178-B erfüllen, doch der Graflight 8 wird der erste Motor sein, der dem höheren Standard DO178-C entsprechen wird“, verkündet Michael Fuchs, CEO von EPS. „Die Bosch-Software ermöglicht die Echtzeitanalyse aller Systeme und umfasst auch erweiterte Diagnoseprogramme. Somit handelt es sich vielmehr um ein erweitertes Informationszentrum für Piloten, das dem Motor-Management der meisten modernen Automobilmotoren überlegen ist.“