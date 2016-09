Gebrauchtflugzeugmesse Avieur hebt ab

Wer kennt sie noch, die Gebrauchtflugzeugmesse in Baden Baden? Es sieht so aus, als ob es Sven Schlothauer von „Avieur“ bei seiner Auftaktveranstaltung in Eisenach gelungen ist, ein echtes Revival der einst so erfolgreichen Messe auf die Beine zu stellen.

Foto und Copyright: Avieur

Am ersten Septemberwochenende trafen nach und nach gut 100 Besucherflugzeuge ein. Ein gutes Dutzend davon stand auch zum Verkauf. Piloten und Co’s wurden vor Ort bestens hofiert und betreut. Die erste Maschine, eine C172SP Bj. 2000, wurde bereits am Tag vor Messe verkauft. Neben gebrauchten Maschinen von Cessna, Cirrus, Beech und Luftsportgeräten waren auch fast alle namhaften Neuflugzeughersteller mit ihren aktuellen Modellen vertreten, auch die europäischen Verkaufsleiter von Cessna und Cirrus gaben sich die Ehre. Das Rahmenprogramm für Piloten aus nah und fern umfasste neben Avionik-Workshops auch ein umfangreiches Flugprogramm inklusive der neuen XA42 von Xtremeair mit Singlecanopy. Livemusik, ordentliche Verpflegung und ein fantastisches Ambiente innen und in Außenbereich lassen darauf hoffen, dass die derzeit bereits für das Frühjahr geplante Folgeveranstaltung noch mehr Teilnehmer nach Eisenach lockt.





Foto und Copyright: Avieur

Auch die Veranstalter zeigten sich zufrieden. So hätten die befragten Piloten vor Ort die entspannte Atmosphäre und das für den kleinen Rahmen vielfältige Angebot positiv bewertet, heißt es in einer Pressemitteilung von Avieur. Die Aussteller lobten den direkten Kontakt zur wichtigsten Zielgruppe, den Piloten.