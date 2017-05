Tödlicher Unfall Icon A5 abgestürzt

Ein Amphibienflugzeug von Icon Aircraft ist in der Nähe des Testgeländes des Herstellers verunglückt. Beide Insassen sind bei diesem Unfall ums Leben gekommen.

Foto und Copyright: ICON Aircraft

US-amerikanischen Luftfahrtportalen zufolge, passierte das Unglück am Montagmorgen um 9:20 Uhr Ortszeit am Ufer des Berryessa-Sees in Kalifornien. Behörden haben mittlerweile die zwei Verluste, beides Icon-Mitarbeiter, bestätigen können: Es handelt sich bei den Opfern um Testpilot Jon Karkow (55) und um Cagri Sever (41). Der Unfallort liegt in der Nähe der Ausbildungsstätte des Unternehmens in Vacaville und war für die Rettungskräfte nur mit Hilfe eines Bootes zugänglich. Die Luftfahrtbehörde FAA und die Verkehrsbehörde NTSB haben bereits Untersuchungen des Unfalls angekündigt. Icon-Gründer und -CEO Kirk Hawkins hat den Familien und Angehörigen der Opfer im Namen des gesamten Unternehmens sein Beileid ausgesprochen.



Es ist der erste Unfall dieser Art für das Amphibienflugzeug von Icon Aircraft. Letzten Monat berichteten US-amerikanische Medien zwar, dass eine andere Maschine nach einer harten Wasserlandung auf Grund ging, jedoch kam bei diesem Vorfall niemand ums Leben.



Die Icon A5 ist ein Leichtflugzeug, das bereits 2008 seinen Erstflug hatte und von der FAA als Experimental zugelassen ist. Für Transport und Lagerung am Boden können die Flügel des Flugzeugs angeklappt werden. Die Icon A5 wird von einem Rotax 912 iS mit 100 PS mit einem Dreiblattpropeller angetrieben; die maximale Abflugmasse beträgt 686 Kilogramm. Laut Herstellerangaben liegen weit mehr als 1000 Vorbestellungen vor.