Kleiner Zubringer AERO 2017: Videoreport Tecnam P2012 Traveller

Zu den Debütanten auf der AERO gehörte die zweimotorige P2012 Traveller des italienischen Herstellers Tecnam. Sie wurde insbesondere für Cape Air in den USA entwickelt, die einen neuen kleinen Zubringer suchten.

Die P2012 Traveller von Tecnam ist für neun Passagiere ausgelegt (Foto: Katrin Sdun).

Mit der Traveller stößt der umtriebige italienische Leichtflugzeughersteller in neue Dimensionen vor. Nach dem Erstflug im Juli 2016 wurde nun der Verkauf offiziell gestartet. Lieferbar ist die 2,2 Millionen Euro teure Maschine ab 2019.

Tecnam P2012 Traveller - Technische Daten

Muster

Zweimotoriger Zubringer



Land

Italien



Hersteller

TECNAM S.r.l.

Via Maiorise

81043 Capua (CE)

Italien



Tel +39 0823 622297

Fax +39 0823 622899

Internet: www.tecnam.com



Allgemeine Angaben

Besatzung: 1 oder 2

Passagiere: 9 - 10



Antrieb: 2x Lycoming TEO-540-C1A Turbogeladen

Leistung: Startleistung: 280 KW (375 hp), Leistung bei hoher Reisegeschwindigkeit: 195 KW (75 Prozent), Leistung bei Reisegeschwindigkeit: 156 KW (56 Prozent)

Propeller: MT-Prop, 3-blättrig

Propellerdurchmesser: 2,1 m



Abmessungen

Länge: 11,8 m (39,7 ft)

Höhe: 4,4 m (14,4 ft)

Spannweite: 14 m (46 ft)

Flügelfläche: 25,4 m² (273 sq ft)



Kabinenbreite: 1,48 m (4,85 ft)

Kabinenlänge: 6,91 m (22,7 ft)

Kabinenhöhe: 1,36 m (4,46 ft)

Kabinenvolumen (ohne Gepäckraum und Cockpit): 6,83 m³ (240 cu ft)



Massen

Standard-Leermasse: 2250 kg (4.960 lb)

Einsatz-Leermasse: 2350 kg (5.181 lb)

Zuladung: 1350 kg (2975 lb)

max. Tankkapazität: 800 l (212 gal)

max. Masse ohne Kraftstoff: 3480 kg (7.672 lb)

max. Rollgewicht: 3620 kg (7.981 lb)

max. Landemasse: 3600 kg (7937 lb)

max. Startmasse: 3600 kg (7.937 lb)



Flugleistungen

max. Höchstgeschwindigkeit: 444 km/h (240 kts)

Reisegeschwindigkeit in 3.048 m: 352 km/h (190 kts)

Überziehgeschwindigkeit:

# 137 km/h (74 kts) im Flug

# 120 km/h (65 kts) beim Start

# 111 km/h (60 kts) in Landekonfiguration

Steigrate: 7,62 m/s (1.500 ft/min), mit einem Motor: 1,5 m/s (300 ft/min)

Startrollstrecke: 351 m, über 15-m-Hindernis: 600 m (1.970 ft)

Landerollstrecke: 250 m, über 15-m-Hindernis: 500 m (1.640 ft)

Reichweite:

# 500 km (270 NM) mit 955 kg Nutzlast bei 177 km/h (150 kts TAS)

# 415 km (225 NM) mit 875 kg Nutzlast bei 333 km/h (180 kts TAS)