Europadebüt für neue Turboprop AERO 2017: Videoreport Piper M600

Auf der AERO zeigt Piper sein neues Flaggschiff M600 zum ersten Mal in Europa. Nach der Messe folgt eine Vorführtour.

Die Piper M600 gab auf der AERO 2017 ihr Europadebüt (Foto: K. Schwarz).

Die Lieferungen des knapp 275 kts schnellen Turboprops haben im letzten Juli begonnen. Was das neue Modell bietet sehen Sie in unserem Videoreport von der Messe in Friedrichshafen.

Piper M600 - Technische Daten

Muster

Einmotoriges Reiseflugzeug



Land

USA



Hersteller

Piper Aircraft Inc.

2926 Piper Drive

Vero Beach, Florida 32960

Tel: 001-7722992430

Internet: www.piper.com





Allgemeine Angaben

Besatzung: 1 oder 2

Passagiere: 4 oder 5



Antrieb: 1 x Pratt & Whitney Canada PT6A-42A

Leistung:

Startleistung, gedrosselt 447 KW (600 hp)

TBO: 3600 Stunden

Propeller: Hartzell, 4-blättrig

Propellerdurchmesser: 2,10 m (82,5 in)



Abmessungen

Länge: 9,1 m (43 ft 3 in)

Höhe: 3,5 m (11 ft 4 in)

Spannweite: 13,2 m (43 ft 3 in)



Massen

Leermasse: 1656 kg (3650 lbs)

Zuladung: 1089 kg (2400 lbs)

Kraftstoff, nutzbar: 984 l (260 gal)

max. Rollmasse: 2744 kg (6050 lbs)

max. Startmasse: 2722 kg (6000 lbs)



Flugleistungen

max. Reisegeschwindigkeit: 507 km/h (274 ktas)

Vmo: 463 km/h (250 kcas)

Dienstgipfelhöhe: 9144 m (30000 ft)

# für RVSM-Luftraum: 8534 m (28000 ft)

Startstrecke (15-m-Hindernis): 803 m (2635 ft)

Landestrecke (15-m-Hindernis): 810 m (2659 ft)

Reichweite:

# bei 274 kts: 2009 km (1.085 NM)

# bei 257 kts: 2300 km (1.242 NM)

# bei 238 kts: 2491 km (1.345 NM)

# bei 184 kts: 2748 km (1.484 NM)