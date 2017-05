90. Jubiläum Lindberghs Alleinflug über den Atlantik

Am 21. Mai 1927 landete Charles Lindbergh mit der Spirit of St. Louis auf dem Pariser Flugplatz Le Bourget, nachdem er am Vortag von New York aus gestartet war. Lindbergh ging damit in die Geschichte als erster Mensch ein, dem eine Nonstop-Atlantiküberquerung im Alleinflug gelang.

Mit etwas Proviant und 1704 Litern Treibstoff an Bord war Lindbergh in den USA, vom Flugplatz Roosevelt, am 20. Mai um 7:54 Uhr gestartet. Der Flug dauerte 33 Stunden und 30 Minuten. Dabei legte er eine Strecke von 5.808,5 Kilometer zurück und brach damit den bestehenden Rekord für „längste zurückgelegte Distanz ohne Zwischenstop“. In Paris sollen den jungen Piloten rund 150.000 begeisterte Zuschauer in Empfang genommen haben. Die Atlantiküberquerung wurde zu einem der größten Ereignisse der zivilen Luftfahrt.



Die Idee zu diesem Abenteuer kam wegen eines Preisausschreibens: Der Hotelbesitzer Raymond Orteig belohnte den ersten erfolgreichen Solo-Nonstopflug zwischen den beiden Städten, egal in welcher Richtung, mit 25.000 US-Dollar. Lindbergh kontaktierte 1926 den Flugzeughersteller Ryan in San Diego und fragte, ob man eine einmotorige Maschine für diese Strecke innerhalb von drei Monate bauen könne. Ryan nahm die Herausforderung an, und bereits am 28. April 1927 war das Flugzeug nach nur zwei Monaten Entwicklungs- und Bauzeit fertig. Die Maschine wurde auf den Namen Spirit of St. Louis getauft, um die Investoren, die aus St. Louis stammten, zu ehren.