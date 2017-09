aerokurier-Relaunch Modern, übersichtlich, ansprechend

Mit einem neuen, modernen Layout geht der aerokurier in die Zukunft. So wird das Lesen unserer Geschichten noch mehr zum Genuss.

Foto und Copyright: Lars Reinhold

Wenngleich die Innovationszyklen in der Luftfahrt erfahrungsgemäß etwas länger sind, braucht auch ein Luftfahrtmagazin hin und wieder etwas Frische in seiner optischen Gestaltung. Mit der jetzt erschienenen Oktober-Ausgabe schließt der aerokurier den Erneuerungsprozess ab, der Ende 2015 mit dem Umzug der Redaktion nach Stuttgart samt Neuaufstellung der Redaktion begonnen wurde.

Während am Anfang die Etablierung neuer Produktionsprozesse im Fokus stand, um wie gehabt pünktlich zum Monatsende ein Heft mit vielen interessanten und lesenswerten Themen an den Kiosk oder in die Briefkästen zu bringen, konnte sich die Motor Presse Stuttgart eineinhalb Jahre später der optischen Überarbeitung widmen. Klarere und übersichtlichere Layouts, lesefreundliche Schriften und eine insgesamt moderne Anmutung waren das Ziel, auf das Redakteure und Grafiker mehrere Monate hin gearbeitet haben. Mit der aktualisierten Struktur und dem neuen optischen Auftritt ist der aeorkurier nun fit für die Zukunft.

Wenn Ihnen als Lesern das neue Gesicht des aerokuriers gefällt oder Sie Kritik loswerden möchten, kontaktieren Sie uns gerne unter redaktion@aerokurier.de oder telefonisch unter 0711/182-0. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!

Weiterhin laden wir alle Leser ein, unser Heft mit ihren Geschichten zu bereichern. Ob spannende Reise mit dem Flugzeug, Erfahrungen aus der Praxis oder besondere Beziehung zu einem Luftfahrzeug - wir sind für alle Themenideen offen.

Die Radaktion bedankt sich für Ihre Treue und wünscht allzeit gute Landungen.