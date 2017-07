Rotax 912i Kraftstoffpumpen Service-Kit

Alle fünf Jahre muss gemäß Rotax die Kraftstoffpumpe der 912i-Motorenreihe auseinander gebaut werden, um die Gummischläuche zu ersetzen. Zu diesem Zweck bietet der Hersteller neu ein Kraftstoffpumpen Service-Kit an.

Das Kraftstoffpumpen Service-Kit ermöglicht einen unkomplizierten Wechsel aller Gummischläuche. Foto und Copyright: Rotax Aircraft Engines

Rotax bietet neu ein Kraftstoffpumpen Service-Kit für die Motorentypen 912 iSc Sport, 912 iS und 912 iS Sport an. Das Kit umfasst Gummischläuche mit zwei verschiedenen Durchmessern sowie Schlauchklemmen in drei unterschiedlichen Größen und ermöglicht es dem Nutzer, sämtliche Verschleißteile unkompliziert zu wechseln. Diese müssen gemäß Hersteller alle fünf Jahre ersetzt werden. Die Wartungsanweisung ist über die offizielle Rotax-Webseite abrufbar. Darüber hinaus hat Rotax ein Youtube-Video online gestellt, das den Wechsel anschaulich darstellt.