Oshkosh 2017 Impressionen vom großen Fliegerfest

Auch 2017 hat die Experimental Aircraft Association (EAA) wieder zum weltgrößten Fly-in geladen. Unsere Bildergalerie zeigt, was vor Ort los ist.

Jedes Jahr fiebern Flugenthusiasten der letzten Juliwoche entgegen, dann heißt es in Oshkosh "Welcome to the EAA Air Venture". Mehrere tausend Flugzeuge, hunderttausende Besucher - Oshkosh gilt als das Mekka der Allgemeinen Luftfahrt. Philipp Prinzing, Fotograf der Motor Presse Stuttgart, ist vor Ort und liefert Impressionen aus dem Zentrum des Luftfahrt-Universums.