Erstmals Airbus-Muster in der Flotte WIKING Helikopter Service erhält ihren ersten H145

WIKING Helikopter Service hat in Donauwörth heute ihren ersten H145 von Airbus Helicopters in Empfang genommen. Der Hubschrauber ist der erste H145 der speziell für den Einsatz über See ausgerüstet ist.

Die beiden H145 plant WIKING in der Flugrettung über der Nordsee, zum Transport von Servicepersonal zu den Windparks und zum Absetzen von Hafenlotsen auf Schiffen einzusetzen.

Für WIKING Helikopter Service ist es der erste Hubschrauber von Airbus Helicopters. Er wird die bestehende Flotte von acht Hubschraubern der Modelle Sikorsky S-76 und Leonardo AW139 ergänzen. Wiking hat zwei Maschinen bestellt, wobei die nächste Lieferung für Oktober 2017 geplant ist.



Für den Rettungseinsatz befindet sich neben einem Arzt auch ein Rettungsassistent sowie medizinisches Equipment an Bord des Hubschraubers. Bei Einsätzen zu Windparks können zwei Dreimann-Teams transportiert und per Winde abgesetzt werden.



Der an WIKING Helikopter ausgelieferte Hubschrauber ist der erste H145, welcher speziell für den Seeeinsatz konfiguriert wurde. Zur Ausstattung gehören mehrere Sicherheitsfeatures für den Fall einer Notwasserung, wie Notschwimmer, die bis Sea State 6 sicher sind sowie eine Notbeleuchtung die auch unter Wasser funktioniert und ein Notpeilsender. Für Rettungseinsätze und das Absetzen der Lotsen steht eine Winde mit schwenkbarem Arm und einer zulässigen Last von 270 kg zur Verfügung. Die Helionix-Avionik mit ihrem 4-Achsen-Autopiloten verfügt über einen automatischen Schwebeflugmodus.



Seit der ersten Auslieferung im Juli 2014 hat Airbus Helicopters schon über 100 Hubschrauber des Typs H145 an Kunden in über 14 Ländern übergeben. Der H 145 mit einem maximalen Abfluggewicht von 3700 kg bietet Platz für bis zu acht Personen und verfügt über ein Zweimanncockpit.