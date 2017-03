Neuer Leichthubschrauber Verträge für mehr als 100 SKYe SH09

Marenco Swisshelicopter vermeldet nach der Teilnahme an der Heli-Expo in Dallas nun Verträge für über 100 SKYe SH09.

Auf der Heli-Expo in Dallas konnte Marenco Swisshelicopter weitere Verträge für die SKYe SH09 unterzeichnen (Foto: Marenco Swisshelicopter).

Die zusätzlichen Aufträge in Dallas wurden mit verschiedenen Besitzern und Betreibern aus vier Kontinenten unterzeichnet und die neusten Unterschriften sind für noch nicht veröffentlichte Kunden aus der südlichen und westlichen USA bestimmt.



Aus Sicht des Herstellers wurde damit „das stetige Interesse und die starke Motivation des Marktes“ an der Neukonstruktion bestätigt. „Alle warten sehnlichst darauf den SKYe SH09 Helikopter in ihrer jeweiligen Umgebung betreiben zu können“. Mit einer Zulassung ist allerdings frühestens Ende 2018 zu rechnen.