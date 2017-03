Whirly-Girls Helikopter-Stipendium für Sabine Bühlmann

Die Vereinigung "Whirly-Girls" hat sich zum Ziel gesetzt, Frauen auf ihrem Weg ins Cockpit eines Hubschraubers zu unterstützen. Mit Sabine Bühlmann kommt jetzt eine Deutsche in den Genuss eines Stipendiums zur Erlangung eines FAA-CPL.

Foto und Copyright: Whirly-Girls

Ein Mitflug in einem Helikopter hat das Leben von Sabine Bühlmann auf den Kopf gestellt. Hatte sie bis dahin nichts mit Luftfahrt am Hut, änderte sich das am 7. Mai 2000. Als schicksalträchtiges Datum beschreibt sie diesen Tag, an dem sie sich zunächst über den Lärm des Helikopters ärgerte, der im Tiefflug über ihren Pferdestall donnerte, nur um kurz darauf im Cockpit Platz zu nehmen und in eine völlig neue Welt einzutauchen.

Seit 2013 ist sie selbst Hubschrauberpilotin mit CPL und Ratings für Schweizer 300, MD 500, R44, EC 120 und AS 350. Anlässlich der HAI Heli Expo verkündete der Stipendienausschuss der Whirly-Girls, dass Bühlmann als eine von 16 Pilotinnen in das diesjährige Förderprogramm aufgenommen wird. Der Online-Kurs der renommierten Embry-Riddle Aeronautical University wird sie innerhalb von 15 Wochen auf die Prüfung zum FAA Commercial Pilot vorbereiten. "Es war schon lange mein Ziel, den FAA-CPL zu machen", sagt Sabine Bühlmann. "Ich möchte künftig verstärkt in der Arbeitsfliegerei aktiv sein, und die Jobs gibt es nunmal überwiegend in den USA. Und dafür ist die FAA-Lizenz Voraussetzung."

Die Organisation Whirly-Girls International wurde 1955 gegründet, um Frauen Karrierechancen in der Luftfahrt aufzuzeigen und auf dem Weg ins Hubschraubercockpit zu unterstützen.