Tiltrotorflugzeug von AgustaWestland setzt Geschwindigkeits-Bestmarke

Rekordflug der AW609

17.09.2015 - Zwei Stunden und achtzehn Minuten flog das Tiltrotorflugzeug AW609 am 15. September von Yeovil in England nach Coscina Costa in Italien und stellte damit einen neuen Geschwindigkeitsrekord über die … weiter