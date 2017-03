Konnektivität in der Luft wie am Boden RUAG entwickelt LTE-Verbindung für Hubschrauber

RUAG Aviation arbeitet derzeit an der Zulassung eines 4G/LTE System für Hubschrauber. Flugtests zeigten die „zuverlässige “ Verbindung zum 4G-Netz.

Die Supplemental Type Certificate für das 4G/LTE-System von RUAG Aviation wird auf dem Leonardo Helicopters AW109 basieren (Foto: AgustaWestland).

Für die ergänzende Musterzulassung (STC) bei der EASA wurde speziell für Helikopter eine neue Antenne entwickelt. Sie ermöglicht den Zugang zu terrestrischen 4G-LTE-Netzen. Die 4G-LTE Konnektivität an Bord kann über ein sogenanntes On-Board-WLAN hergestellt werden. Ein Router, mit dem die Antenne verbunden ist, baut das WLAN auf. Die hohe Zuverlässigkeit der Verbindung zum 4G-Netz während des Fluges, auch über abgelegenen und bergigen Gebieten, konnte laut RUAG Aviation durch Flugtests unter Beweis gestellt werden. Die Verbindungsqualität während des Fluges sei mit der am Boden ebenbürtig.



RUAG folgt mit der Entwicklung dem Wunsch eines VVIP-Kunden nach einer sehr zuverlässigen und preisgünstigen Smartphone-Verbindung. Die Anforderungen an das System reichen von Textnachrichten, Videotelefonie, schnellen Internetsuche, Kommunikation in den sozialen Netzwerken bis hin zu Streaming-Diensten.



Im Gegensatz zu den bisher benötigten sperrigen SATCOM-Systemen ist das RUAG System eine leichte Lösung, die nach Angaben von RUAG stabile Verbindungen gewährleistet. Zudem seien die Anschaffungs- und Betriebskosten erheblich geringer.



Die bereits heute eingesetzte Architektur von 4G/LTE-Breitbandtechnologie bildet die Basis für das STC. Die Musterzulassung basiert auf einem Helikopter des Typs Leonardo AW109. Die Lösung kann jedoch leicht auf andere Plattformen adaptiert werden.