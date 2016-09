Übergabe in Düsseldorf H145 für die Polizei in NRW

Landes-Innenminister Ralf Jäger übergab in Düsseldorf den ersten von insgesamt sechs neuen Airbus Helicopters H145 an die Fliegerstaffel der nordrhein-westfälischen Polizei.

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen erhält bis Mitte 2017 sechs neue H145 von Airbus Helicopters (Foto: Innenministerium NRW).

Bis Mitte 2017 werden alle alten Helikopter ersetzt. Das kostet das Land knapp 65 Millionen Euro. Der H 145 ist mit Wärmebildkameras und hochauflösenden Videobildsystemen, Hochleistungsscheinwerfern und einem so genannten Fast-Roping-System ausgestattet. Damit können Spezialkräfte sich schnell aus der Luft abseilen.



Die Hubschrauberstaffel der NRW-Polizei fliegt durchschnittlich über 2000 Einsätze im Jahr. Vor allem Vermisstensuchen und Fahndungseinsätze. Stationiert ist die NRW-Fliegerstaffel an den Flughäfen Düsseldorf und Dortmund − mit einer 24-Stunden-Bereitschaft an 365 Tagen im Jahr. Von ihren Basen aus sind die Hubschrauber spätestens in 30 Minuten an jedem Ort im Land.