Elektrohelikopter Entwicklung des Volta schreitet voran

Die französische Hersteller Voltahelicopter entwickelt mit dem "Volta" einen Einsitzer mit Elektroantrieb. Jüngst gelang ein Flug von über 15 Minuten.

Der Volta besitzt einen komplett elektrischen Antriebsstrang. Foto und Copyright: Voltahelicopter

Das aller erste Mal hob der auf Volta getaufte Helikopter Anfang des Jahres ab. Der „Flug“ dauerte zwar nur ein paar Sekunden, war aber insgesamt ein Erfolg. Dank stetiger Verbesserungen des Antriebes gelang es nun, über 15 Minuten in der Luft zu bleiben – laut Voltahelicopter ein Weltrekord für einen elektrisch angetriebenen Helikopter. Das Video dazu kann man sich auf der Homepage des Herstellers anschauen.



Der Volta entstammt dem Microcopter MC1, der im Jahr 2004 das Licht der Welt erblickte. Ein konventioneller Kolbenmotor trieb den MC1 an, der es nicht bis zur Serienreife schaffte. Die steigende Verfügbarkeit von Lithiumbatterien führte dazu, dass Philippe Antoine, Testpilot und Projekt-Entwickler bei Voltahelicopter, den Kolbenmotor aufgab und einen Elektroantrieb schneiderte: Der Volta war geboren. Oberstes Credo der Franzosen ist natürlich ein umweltfreundliches und gleichzeitig günstiges Antriebskonzept für Helikopter zu entwickeln. Mit den französischen Firmen Aquinea und ENAC besitzt das Projekt auch finanziell stabile Partner die Ziele zu erreichen. ENAC steuert obendrein die Avionik bei.



Ein 70kW-starker Enstroj-Elektromotor treibt den 520kg- schweren Einsitzer an. Bei Bedarf und für kurze Zeit, etwa in einer Gefahrensituation, kann der Motor aber auch 90 kW leisten. Die verbaute Lithium-Ionen-Batterie liefert 22 kWh Energie – der Flaschenhals des Antriebs. Hier dürfte jedoch langfristig die Entwicklung neuer Akkutechnologien auf Magnesium-, Zink- oder Aluminium-Basis mehr Leistung bei weniger oder zumindest gleichem Gewicht bringen. Der E-Heli besitzt einen Hauptrotor mit sieben Metern Durchmesser mit variablem Blade-Pitch und eine Auto-Rotate-Funktion für eine sichere Landung bei Motorausfall und – ganz wichtig – erfüllt die aktuellen Lufttüchtigkeitsnormen.



Wann die Entwicklung des Volta abgeschlossen sein wird und wie lange er dann fliegen kann, ist noch unklar. Doch der Einsitzer soll nicht das Ende sondern den Anfang dieser Technologie darstellen. Denn das eigentliche Ziel von Voltahelicopter ist der Bau eines Zweisitzers für den Einsatz bei Flugschulen mit einer Flugzeit von 40 Minuten.