E-Heli AERO 2017: Volta, der elektrische Heli aus Frankreich

Volta heißt der einsitzige Hubschrauber, der früher einen Kolbenmotor hatte und jetzt mit Elektroantrieb fliegt.

Der Heli Volta fliegt mit Elektroantrieb. Foto und Copyright: Toni Ganzmann

Derzeit dient der Drehflügler aber nur als Erprobungsgerät, um die elektrischen Antriebskomponenten zu optimieren. Das sind zwei Elektromotoren, die auf die Antriebswelle wirken und ein Inverter, der aus den 22 kW/h Litiumionenakkumulator die für den Schwebeflug benötigten 70 kW generiert.



Zwei groß dimensionierte Lüfter kühlen die Flüssigkeit für die Motoren und den Inverter. Die Batterie ist luftrgekühlt. In der derzeitgen Konfiguration fliegt der Hubschrauber 15 Minuten in Bodennähe. Ziel ist eine zweisitzige Variante, die doppelt so lange in der Luft bleiben kann.