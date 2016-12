AFIS Zertifizierung kommt voran

In Radio Mandatory Zones ist ständiger Funkkontakt mit dem Flugplatz vorgeschrieben. Inzwischen ist der dafür notwendige Aerodrome Flight Information Service (AFIS) an sieben Flugplätzen vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherheit (BAF) zertifiziert.

Foto und Copyright: Patrick Holland-Moritz

Das BAF hat bereits von allen Diensteanbietern an Plätzen, für die eine Radio Mandatory Zone (RMZ) eingerichtet wurde und bei denen der Dienst "AFIS" schon jetzt im AIP eingetragen ist, einen Antrag auf Zertifizierung erhalten. Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen wurde sieben Diensteanbietern ein Zeugnis durch das BAF erteilt. Die Nachfrage hält an, da die Richtlinie auch als grundlegende Information für Flugplatzbetreiber gilt, die beabsichtigen, einen zertifizierten AFIS-Dienst an ihrem Platz vorzuhalten. Sie gilt aber auch für das zu lizenzierende Personal. Zertifiziert sind inzwischen die Flugplatz GmbH Eggenfelden, die Flughafen Neubrandenburg Trollenhagen GmbH, die Ostseehafen Stralsund-Barth GmbH, die Flugplatz Giebelstadt GmbH, die Flugplatz Mengen-Hohentengen GmbH, die JadeWeserAirport GmbH und der Aero-Club Coburg e.V.





AFIS ist an Flugplätzen vorzuhalten, für die eine RMZ festgelegt wurde. In dieser Zone besteht die Pflicht, eine dauerhafte Hörbereitschaft aufrechtzuerhalten. Flugplätze innerhalb einer RMZ zeichnen sich regelmäßig dadurch aus, dass dort gelegentlicher IFR-Verkehr und/oder wiederholt gewerblicher und internationaler Verkehr stattfindet, der auch nach Wechselflugplänen abgewickelt wird. AFIS muss aber auch an Flugplätzen vorgehalten werden, die zertifizierungspflichtige Flugsicherungsdienste anbieten, z.B. durch navigatorische Unterstützung mit VDF (Peiler). Das BAF stellt die genaue Richtline online zur Verfügung.