NfL 1-1052-17 Flugbeschränkungsgebiet über Düsseldorf

Am 1. und 2. Juli ist das „ED-R Tonhalle Düsseldorf“ aktiv. Alle Sichtflüge, die durch das Flugbeschränkungsgebiet führen, müssen bei der Düsseldorfer Polizei angemeldet werden.

Der Luftraum über der Tonhalle in Düsseldorf ist für Sichtflugpiloten nur mit Voranmeldung passierbar. Foto und Copyright: Deutsche Flugsicherung

Am ersten Juliwochenende wird aufgrund des Starts der Tour de France in Düsseldorf ein zeitweiliges Flugbeschränkungsgebiet eingerichtet. Das „ED-R Tonhalle Düsseldorf“ ist in einem Radius von 2NM um die Tonhalle (N51° 13' 56" E006° 46' 22") und bis zu einer Höhe von 2500 ft AMSL aktiv. Am Samstag, 1. Juli, ist das Beschränkungsgebiet von 11:00 – 18:00 UTC und am Sonntag, 2. Juli, von 08:00 – 12:30 UTC wirksam. Alle nicht akkreditierten Sichtflüge sind davon betroffen, daher müssen alle Ein-. Aus- und Durchflüge vorab bei der Polizei Düsseldorf angemeldet werden. Weiter Informationen sind in der NfL 1-1052-17 zu finden.