Neues Exponat im Dornier Museum Friedrichshafen Do 27 kehrt nach Friedrichshafen zurück

Eine Dornier Do 27 landete am Mittwoch, 31. Mai, nach einem Überführungsflug aus Spanien am Dornier Museum Friedrichshafen. Das Museum erweitert damit seine Ausstellung um ein weiteres geschichtsträchtiges Flugzeug.

Die Piloten Jordi Perich Rosell und Victor Lleó überführten den Oldtimer aus Spanien. Foto und Copyright: Philipp Lindner | Dornier Museum Friedrichshafen

Nach einem Überführungsflug von Valencia mit Zwischenstopp in Lyon landete der knapp 60 Jahre alte Oldtimer, eine Dornier Do 27-A5, vor dem Dornier Museum Friedrichshafen am Bodensee-Airport. Die Maschine mit der Seriennummer 408 war einige Jahre beim spanischen Militär und zuletzt bei einer Flugschule in Valencia im Einsatz. Mit der Ankunft der Maschine und Einbringung in das Dornier Museum kehrt sie nach vielen Jahren zu ihren Wurzeln zurück. Damit zeigt das Museum von nun an dauerhaft 12 Originalflugzeuge in seiner Dauerausstellung.

Die Dornier Do 27

Ein Blick in das Cockpit der Do 27. Foto und Copyright: Philipp Lindner | Dornier Museum Friedrichshafen

Das Flugzeug Dornier Do 27 ist das erste in Deutschland in Serie gebaute Flugzeug nach dem Zweiten Weltkrieg. Von 1956 bis 1965 wurden mehr als 600 Maschinen dieses Typs von Dornier gebaut. Größter Abnehmer war mit 427 Flugzeugen die Deutsche Bundeswehr. Mit ihren hervorragenden Kurzstart- und Landeeigenschaften fand das robuste Flugzeug in allen Teilen der Welt Verwendung als Verbindungs-, Beobachtungs-, Ambulanz-, Rettungs-, Schul-, Reise-, Vermessungs-, Land- und Forstwirtschaftsflugzeug. Eine der bekanntesten Auftritte hatte die Do 27 in einer Zebra-Lackierung im Oscar prämierten Film „Serengeti darf nicht Sterben“ von Tierfilmer Dr. Bernhard Grzimek. Heute sind einige dieser Oldtimer-Flugzeuge im Besitz von Liebhabern. An den DO-DAYS, dem Flugwochenende des Dornier Museum Friedrichshafen, treffen sich auch dieses Jahr am zweiten Augustwochenende, 12./13. August 2017, zahlreiche dieser noch flugfähigen Oldtimer und bieten den Gästen Mitfluggelegenheiten über den Bodensee an.