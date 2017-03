Präsentation in Hildesheim AutoGyro enthüllt neuen Tragschrauber

Am Montag, 10. April 2017, wird das Team von AutoGyro in Hildesheim vor internationalen Händlern, Kunden und der Presse einen neuen Tragschrauber vorstellen. Wer besonders neugierig ist, sollte auf der Herstellerwebseite beim AutoGyro Sneak-Preview miträtseln oder dem deutschen Hersteller auf der AERO in Halle A7 einen Besuch abstatten.

Einzelheiten des neuen Tragschraubers wurden bereits beim AutoGyro Sneak-Preview veröffentlicht. Foto und Copyright: aerokurier

Für das Team von AutoGyro waren die vergangenen Monate eine Herausforderung. Es hat entwickelt, gestaltet und getestet. Oft gingen die Lichter in der Entwicklungsabteilung und in der Fertigung erst spät in der Nacht aus. Als Produkt dürfen die Entwickler nun einen serienreifen Tragschrauber präsentieren. Er vereint Technik und Design, doch vor allem verbindet er Funktionalität und Sicherheit, mehr will der Hersteller aber noch nicht verraten. Auch das jüngste Familienmitglied trägt das Label „Made in Germany“. Mit einer Produktionstiefe von 95 Prozent entstehen die Tragschrauber vom ersten Zeichenstrich bis zur letzten Schraube in den Firmenhallen am Hildesheimer Flugplatz. Zuletzt hatte AutoGyro im Jahr 2011 den geschlossenen Side-by-Side-Sitzer Cavalon vorgestellt. Zum AutoGyro Sneak-Preview geht es hier.