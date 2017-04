Zukunftsweisende Produkte aerokurier Innovation Award 2017

Wer innovative Ideen hat, kommt zum aerokurier – denn dieser würdigt die besten Produkte mit dem Innovation Award. Die Sieger durften die Auszeichnungen am Mittwochabend entgegennehmen.

Die Gewinner des aerokurier Innovation Award 2017. Foto und Copyright: Philipp Prinzing

Der aerokurier zeichnet zukunftsweisende Entwicklungen im Rahmen der AERO mit dem Innovation Award aus. „Unsere Leser hatten in den vergangenen Wochen die Qual der Wahl, denn die Hersteller haben echte Neuerungen auf den Markt gebracht“, erklärt Lars Reinhold. Der Redaktionsleiter durfte acht Innovation Awards übergeben, und auch über das Markenimage stimmten die Leser im Rahmen der „Besten Marke“ ab. Mehrere tausend Leser beteiligten sich an der Wahl.

In der Kategorie „Tragschrauber & UL-Helikopter“ gab es einen klaren Gewinner: 58,9 Prozent der aerokurier-Leserschaft stimmte für den edm aerotec CoAX 2D ab. Die Nase vorne hatten auch die Pilatus PC-24 und der Rotax 915 iS in den Kategorien „Jet & Turboprop“ respektive „Antrieb“. Schwieriger fiel den Lesern die Entscheidung zwischen der Hamilton aEro Electric Twister und der Zlin Aviation Shock Cub in der Kategorie „UL & LSA“, eine spannende Wahl, die schließlich zugunsten des ungarischen Elektroflugzeugs ausfiel.



Wie bereits im Vorjahr konnte Bose die Auszeichnung als beste Marke im Bereich der Headsets und Breitling im Bereich der Fliegeruhren für sich sichern.



Kategorie: Motorflugzeug



1. Platz: Cobalt Co50 Valkyrie (24,5 Prozent)

2. Platz: Mooney M10 (21,8 Prozent)

3. Platz: Mooney Acclaim Ultra M20V (19,8 Prozent)



Kategorie: Jet & Turboprop



1. Platz: Pilatus PC-24 (35,3 Prozent)

2. Platz: Cirrus SF50 Vision (14,7 Prozent)

3. Platz: Daher TBM 930 (14,1 Prozent)



Kategorie: UL & LSA



1. Platz: Hamilton aEro Electric Twister (17,3 Prozent)

2. Platz: Zlin Aviation Shock Cub (16,9 Prozent)

3. Platz: Remos GXiS (15,4 Prozent)



Kategorie: Tragschrauber & UL-Helikopter



1. Platz: edm aerotec CoAX 2D (58,9 Prozent)

2. Platz: Dynali H3 (15,8 Prozent)

3. Platz: Celier Aviation C-44 (12,0 Prozent)

3. Platz: Trixy Aviation Spirit (12,0 Prozent)



Kategorie: Antrieb



1. Platz: Rotax 915 iS (35,8 Prozent)

2. Platz: LZ Design Front Electric Sustainer (26,4 Prozent)

3. Platz: Siemens SP260D (25,1 Prozent)



Kategorie: Segelflugzeug und UL-Segler



1. Platz: Stemme S12 (32 Prozent)

2. Platz: Schempp-Hirth Ventus 3 (20,8 Prozent)

3. Platz: Schleicher ASG 32 EL (17,6 Prozent)



Kategorie: Avionik



1. Platz: Garmin G5 (32,8 Prozent)

2. Platz: Dynon Avionics SkyView HDX (30,5 Prozent)

3. Platz: AIR Avionics AIR Traffic Display (26,2 Prozent)



Kategorie: Innovation des Jahres



1. Platz: Villinger Deicing (29,8 Prozent)

2. Platz: e-volo Volocopter VC200 (28,8 Prozent)

3. Platz: DLR HY4 (20,3 Prozent)



Beste Marken: Treib- oder Schmierstoffe



1. Platz: Liqui Moly (42,3 Prozent)

2. Platz: Shell (39,6 Prozent)

3. Platz: Air BP (34,9 Prozent)



Beste Marken: Headsets



1. Platz: Bose (71,9 Prozent)

2. Platz: David Clark (32,5 Prozent)

3. Platz: Lightspeed Aviation (23,3 Prozent)



Beste Marken: Fliegeruhren



1. Platz: Breitling (55,8 Prozent)

2. Platz: Sinn (26,9 Prozent)

3. Platz: Tutima (23,7 Prozent)



Beste Marken: Pilotshops



1. Platz: Siebert (53,2 Prozent)

2. Platz: Friebe (50,1 Prozent)

3. Platz: Eisenschmidt (32,7 Prozent)