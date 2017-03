AERO-Neuheiten AutoGyro präsentiert neuen Tragschrauber

Der Hersteller aus Hildesheim wird den neuen Tragschrauber bereits auf der AERO in Friedrichshafen enthüllen. Die Präsentation findet am Donnerstag, 6. April, um 9 Uhr statt.

Eine Neuheit mehr an der Aero: Der neue Tragschrauber von AutoGyro. Foto und Copyright: AutoGyro

AutoGyro bringt den neuen Tragschrauber, den er seit letztem Herbst fleissig bewirbt, nun doch schon zur AERO mit. Zeitgleich wird er das neue Modell auch in den USA bei Sun ´n Fun in Lakeland in Florida vorstellen. Der Termin in Hildesheim am 10. April wird trotzdem stattfinden: Besucher erhalten dort die Möglichkeit, den Tragschrauber im Detail kennenzulernen, einen Demoflug zu absolvieren und bei einer Werksführung teilzunehmen.