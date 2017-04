Messeauftakt in Friedrichshafen Elektroflug im Fokus

Die Vorbereitungen für die AERO liefen auf Hochtouren, als AERO-Projektleiter Roland Bosch die Journalisten am Dienstag empfing. Der AERO-Projektleiter betonte das Potenzial des Elektroflugs für die Zukunft, von dem sich die Journalisten bei der anschließenden Flugschau selbst ein Bild machen konnten.

Das Interesse an Elektroflugzeugen wie der Magnus eFusion ist groß. Bild und Copyright: Tashi Dolma Hinz

Mit Freude teilte Roland Bosch mit, dass in diesem Jahr 707 Aussteller an der AERO teilnehmen – ein neuer Rekord – und bewertete sie als die weltweit wichtigste Messe der allgemeinen Luftfahrt. Im Gespräch mit Wolfgang Köhle betonte Bosch den Status der AERO als Plattform für Neuheiten und Innovationen und verwies dabei insbesondere auf die e-flight-expo, die vor sieben Jahren zum ersten Mal durchgeführt wurde. Was von den Besuchern zuerst mit Skepsis aufgenommen wurde, ist mittlerweile fester Bestandteil im Messeprogramm und wird dieses Jahr durch eine Airshow ergänzt. Einen kleinen Vorgeschmack erhielten die Journalisten bereits am Dienstag, als unter anderem die Extra 330 LE, die Magnus eFusion, die Antares 23E und die e-Genius präsentiert wurden.