Luftfahrtmesse AERO 2017 — Impressionen

Bilder von der AERO 2017 in Friedrichshafen. Die Messe findet in diesem Jahr zum 25. Mal statt. Aerokurier berichtet an jedem Messetag vor Ort.

Auf der 25. AERO in Friedrichshafen sind die Redakteure des aerokurier an allen Messetagen für Sie unterwegs. In der Bilderstrecke bekommen Sie umfangreiche Eindrücke von der Messe.