Luftfahrtmesse AERO 2017: Airshow

Zur Feier des Messe-Jubiläums ist am Samstag eine Airshow geplant. Die bei Redaktionsschluss noch vorläufige Teilnehmerliste sieht vielversprechend aus.

The Extra 330LE with Siemens electric motor took of on 4 July 2016 (Photo: Siemens).

Die Flugschau vereint Vergangenheit und Zukunft und präsentiert sowohl echte Klassiker der Luftfahrt und geschichtsträchtige Nachbauten als auch Neuentwicklungen aus jüngster Zeit. Zu den Oldies gehören unter anderem Ulf Siegerts Klemm 25 L aus dem Jahr 1927 und der Nachbau der Junkers F 13, der im September seinen Erstflug absolvierte und im Mai zertifiziert werden soll. Dass die Leidenschaft fürs Fliegen generationenübergreifend ist, demonstrieren gleich zwei Teams: Da wären zum einen Walter und Toni Eichhorn mit ihren T-6 und T-28 sowie Ralf und Nico Niebergall mit der Aermacchi SF-260 in Groß und Klein. Segelflieger dürfen sich auf Henry Bohligs Vorführung der Schleicher Ka 7 freuen, während Artur Kielak in der XA42 und Frank van Houten in der Suchoi Su-26MX die Besucher mit Faible für starke Motoren unterhalten.



Interessant dürften auch die Vertreter der Elektrofraktion sein, die ihre Erstflüge im vergangenen Jahr absolviert haben: Altmeister Walter Extra stellt die Extra 330 LE vor, während Dominique Steffen, Thomas Pfammatter und Sébastien Demont aus der Schweiz anreisen, um die Silence Twister Electro zu präsentieren. Fabian Gabor und Frank Anton stellen die Magnus eFusion vor, und als derzeit einziger Elektrohelikopter hebt der französische Volta ab.



Nicht ganz neu, doch nicht weniger eindrücklich sind die Vorführungen von Klaus Ohlmann in der e-Genius, Jochen Polsz in der Antares 23E und von Sándor Kordás in der Yuneec e430. Die Airshow findet am Samstag um 11 Uhr statt.



aerokurier 04/2017