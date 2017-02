Innovation Award aerokurier-Leser wählen die Besten

Welche Neuheiten haben die General Aviation im vergangenen Jahr vorangebracht? Welche neuen Typen und Marken haben in Zukunft das Zeug zu echten Überfliegern? Beim Innovation Award zählt die Meinung unserer Leser!

Fotomontage: Harald Hornig

Neuheiten gibt es in der Allgemeinen Luftfahrt jedes Jahr. Oft sind es allerdings kaum mehr als dezente Upgrades der Klassiker. Echte Innovationen sind selten, auch weil die Entwicklungszyklen in der Luftfahrt vergleichsweise lang sind. Dennoch hat sich gerade im Bereich UL, bei den Segelflugzeugen und im Anriebssektor – Stichwort Elektrofliegerei – einges getan. Auch Vorschriften haben sich geändert, die UL-Helis kommen und sind dementsprechend dieses Jahr erstmals bei der Wahl dabei.

Die aerokurier-Redaktion hat in den 2016er Ausgaben geblättert, hat sich Messeberichte und Presseinformationen der Hersteller noch einmal genau angeschaut. In den Kategorien Motorflugzeug, Jet/Turboprop, UL/LSA, Tragschrauber/UL-Hubschrauber, Antrieb, Segelflugzeug/UL-Segler und Avionik haben wir die Neuheiten ausgewählt, die aus unserer Sicht in Zukunft die Allgemeine Luftfahrt mitbestimmen können. Die neue Kategorie „Innovation des Jahres“ soll jenen Ideen Platz bieten, die nicht in die klassische Aufteilung fallen. Weiterhin können in den den Kategorien Treib- und Schmierstoffe, Headsets und Fliegeruhren die besten Marken und zudem der beste Pilot Shop gewählt werden.

Jetzt sind Sie, liebe Leser, dran! Wählen Sie ihre Favoriten und gewinnen Sie! Wir verlosen unter anderem eine Tutima-Fliegeruhr im Wert von 4200 Euro, Einkaufsgutscheine für Friebe und Siebert und weitere tolle Preise. Den aerokurier Innovation Award verleihen wir wie jedes Jahr am ersten Messetag auf der AERO in Friedrichshafen.

