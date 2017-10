GE Advanced Turboprop Testlauf Ende 2017

Der US-amerikanische Triebwerkshersteller General Electric avisiert den ersten Lauf seines neuen Turboprop-Antriebs für Ende 2017. Das Aggregat soll den Platzhirsch PT-6 von Pratt & Whitney Canada vom Thron stoßen und zuerst in der ebenfalls in der Entwicklung befindlichen Cessna Denali zum Einsatz kommen.

Foto und Copyright: GE Aviation

Die Designarbeiten seien weitgehend abgeschlossen, informiert General Electric in einer Pressemitteilung. Aktuell würden die Teststände im Tschechischen GE-Werk in Prag für das Advanced Turboprop vorbereitet, um das Triebwerk nach dem Zusammenbau Ende des Jahres erstmals in Betrieb nehmen zu können. Unterdessen testen Ingenieure im Münchner GE European Technology Center Komponenten des Triebwerks, darunter die Kompressorsektion. "Unsere Ingenieure sind optimistisch, dass die für das Advanced Turboprop angegebenen Leistungszahlen erreicht oder überschritten werden", sagte Brad Mottier, Vice President und General Manager von GE Aviation's Business & General Aviation und Integrated Systems.

Prototyp der Cessna Denali. Foto und Copyright: Textron Aviation

Das Advanced Turboprop mit 1240 SHP ist das erste Aggregat einer neuen Triebwerksfamilie in der Klasse zwischen 1000 und 1600 SHP. Es soll mit 16:1 über das beste Gesamtdruckverhältnis seiner Klasse verfügen, GE verspricht Treibstoffeinsparungen von 20 Prozent bei einer um bis zu zehn Prozent höheren Cruise Speed verglichen mit herkömmlichen Antrieben der gleichen Leistungsklasse. Auch die avisierte TBO biete mit 4000 Stunden ein Plus von gut einem Drittel gegenüber den Wettbewerbern.

Zum Einsatz kommen soll das Triebwerk in der Cessna Denali, die der Flugzeugbauer aus Wichita auf das ATP zuschneidet. Deren Prototyp befindet sich laut Cessna bereits im Bau.