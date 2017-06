RUAG Aviation Erster C-Check einer Falcon 7X abgeschlossen

RUAG Aviation hat seinen ersten Heavy-Maintenance-Check einer Dassault Falcon 7X erfolgreich abgeschlossen.

Ruags Maintenancebetrieb in Genf arbeitete simultan an drei C-Checks. Foto und Copyright: Ruag Aviation

Mit der erfolgreichen Auslieferung der Daussault Falcon 7X endeten drei parallele Instandhaltungsprojekte, die im Februar 2017 bei RUAG Aviation in Genf begonnen hatten. Bei den beiden anderen beiden Projekten, die zeitgleich abliefen, handelte es sich um einen 3C- und einen 2C-Check an Flugzeugen vom Typ Dassault Falcon 2000.



„Wir sind stolz auf die Leistung unserer Mitarbeiter, die mit präziser Planung und genau koordinierten technischen Abläufen an ihr erstes Falcon-7X-Projekt herangegangen“, sagte David Ricklin, General Manager Site Genf, RUAG Aviation. Der Besitzer der Falcon 7X konnte sein Flugzeug im Rahmen einer offiziellen Feier pünktlich entgegennehmen.



RUAG Aviation ist in den Bereichen der zivilen und militärischen Luftfahrt tätig. Das Unternehmen hat sich als Service Center für zahlreiche OEM’s und als Partner der Schweizer Armee und weiterer internationaler Luftstreitkräften etablieren können. Der Firmensitz liegt in Bern, Zweigstellen sind jedoch auf der ganzen Welt verteilt.